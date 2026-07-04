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Собянин: На территории бывшего завода «ЗИЛ» создается удобная дорожная сеть

11:01 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Москве продолжается реорганизация бывших промзон. По словам мэра Сергея Собянина, сейчас на территории бывшего завода «ЗИЛ» создают удобную улично-дорожную сеть. «На месте полузаброшенной промзоны вырос современный район с новыми домами, комфортным доступом к нескольким видам городского транспорта, интересными местами досуга и отдыха. Уже обустроили парки, облагородили прибрежные территории, возвели жилье и социальные объекты», — отметил градоначальник.

Как отметил мэр, в южной части территории завершено строительство более километра новых дорог. Они обеспечат удобный подъезд к новостройкам. Также выполнен разворотный съезд с набережной Марка Шагала под мостом через затон Новинки при движении в сторону проспекта Андропова. Территория рядом была благоустроена.

Модернизация дорожной сети позвонила создать новые внутрирайонные связи, у местных жителей появились дополнительные маршруты без необходимости объезда, уменьшилась нагрузка на ближайшие улицы. Передвигаться по Даниловскому району теперь можно быстрее и с большим комфортом, чем прежде.

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