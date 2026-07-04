Смертность во Франции возросла почти на 30% в период экстремальной жары — отчет

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смертность во Франции в период экстремальной жары возросла почти на 30%. Такие данные содержатся в отчете Национального агентства по здравоохранению Франции (SPF).

«Зафиксирован рост на 29,1%, что соответствует 2 025 дополнительным смертям по сравнению с предыдущей неделей. За неделю с 22 по 28 июня 2026 года было зарегистрировано 8 973 смерти среди людей всех возрастов и по всем причинам против 6 948 за неделю с 15 по 21 июня», — отмечается в документе.

Основной прирост смертности зафиксирован среди людей старше 45 лет: 2 001 дополнительный случай из общего увеличения в 2 025 смертей.

Наибольшее число умерших в этот период пришлось на столичный регион Иль-де-Франс (619 человек).

Аномально жаркая погода наблюдалась во Франции с 17 по 28 июня. В связи с этим была приостановлена работа или изменено расписание почти 10 тыс. учебных заведений, ограничено движение железнодорожного транспорта. Газета Ouest-France сообщила, что 24 и 25 июня стали самыми жаркими днями в истории метеонаблюдений во Франции. Средняя температура по всей республике в эти дни составила 30 градусов. Более чем в 50 департаментах, согласно данным национальной метеослужбы, был достигнут показатель в 40 градусов, при этом в четверг наивысший уровень погодной опасности был объявлен в 72 из 96 департаментов.

Синоптики прогнозируют возвращение экстремальных температур во Францию уже с 4 июля.