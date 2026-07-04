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Правительство США может поставить Турции двигатели для истребителей в обход Конгресса — AP

09:32 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа планирует продать Анкаре авиационные двигатели для турецкой программы истребителей пятого поколения Kaan в обход Конгресса США. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, Госдепартамент США направил влиятельным законодателям уведомление, согласно которому администрация намерена обойти сопротивление Конгресса в вопросе продажи авиадвигателей на сумму порядка $700 млн.

Истребитель Kaan создается в Турции с 2017 года в рамках программы «Национальный боевой самолет». Планируется, что в 2028 году начнется его серийное производство. Власти Турции ранее заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и в перспективе заменит стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.

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