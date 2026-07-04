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Силы ПВО за ночь перехватили 155 украинских беспилотников — МО РФ

09:00 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 2 июля до 07:00 мск 3 июля т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.

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