Силы ПВО за ночь перехватили 155 украинских беспилотников — МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 2 июля до 07:00 мск 3 июля т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.