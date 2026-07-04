Ситуация с топливом отразится на ВВП II квартала, но отрицательных значений не будет — ЦБ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на рынке топлива отразится на ВВП РФ в II квартале, но отрицательных значений не будет. Об этом журналистам заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на Финансовом конгрессе Банка России.

«Снижение впуска в топливном секторе, конечно, на уровне второго квартала это отразится», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, может ли сложиться отрицательное значение ВВП в II квартале, Заботкин ответил: «Не думаю».