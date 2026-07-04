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НОВОСТИ

Уиткофф и Кушнер почти ежедневно поддерживают связь с представителями РФ — NYT

13:00 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер почти ежедневно общаются с официальными лицами России и Украины по вопросам урегулирования конфликта. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По ее данным, представители хозяина Белого дома проводили личные встречи с представителями двух стран. Источник газеты также сказал, что Уиткофф и Кушнер в случае необходимости готовы отправиться в Россию или на Украину для обсуждения дальнейших шагов.

На фоне некоторой стабилизации обстановки на Ближнем Востоке в последнее время несколько раз сообщалось о возможности возвращения Уиткоффа и Кушнера к посреднической деятельности в украинском урегулировании, однако точных дат визитов названо пока не было.

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