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На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,7

14:12 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали у берегов Северо-Курильска. Разрушений и пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Магнитуда землетрясения 5,7. Оно произошло в 303 километрах от Северо-Курильска. На глубине 74 километров. Землетрясение произошло в 19:22 по сахалинскому времени [11:22 мск]», — отметили в пресс-службе.

По данным управления, землетрясения на территории Сахалинской области, в частности, на Курильских островах не ощущалось. Все службы работают в штатном режиме.

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