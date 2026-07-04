Военно-морской альянс Европы и Украины осложняет обстановку в Арктике — Патрушев

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активность военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины существенно осложняет обстановку в Арктике, Атлантике, Северном, Балтийском и Черном морях. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета коллегии по стратегическому развитию Военно-морского флота РФ.

«Считаю важным учесть в перечне военных опасностей и угроз России создание военно-морского альянса государств северной Европы и Украины, активность которого существенно осложняет военно-политическую обстановку на западе Арктики, в северной Атлантике, Северном, Балтийском и Черном морях», — подчеркнул Патрушев.