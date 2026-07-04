Первый зампред Сбера: Наша цель – обучить молодежь инвестициям без навязывания догм

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Альтернативные инвестиции, в том числе в видеоиграх, — это зачастую рынок с непрозрачными механизмами. Сбер видит своей целью предупредить молодое поколение о рисках. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв на Финансовом конгрессе Банка России.

Он обратил внимание на волатильность игровых платформ. Например, в одной игре, которую обсуждали участники сессии, после выпуска одного из патчей цены на виртуальные предметы заметно падали. Здесь очень большая зависимость от популярности игры и размера её аудитории, подчеркнул Кирилл Царёв.

Сбер активно работает над обучением и информированием молодого поколения об инвестициях, продолжил первый зампред Сбера.

«В Сбере с 14 лет ребята могут даже открывать брокерский счёт до пяти тысяч рублей. С согласия родителей — до двадцати, – рассказал Кирилл Царёв. – Мы просвещаем и рассказываем про инвестиции. Мне кажется, молодые люди в хорошем смысле всегда спешат жить. Им нужна другая скорость. Им не подходит разговор на тему "Давайте обсудим десятилетнюю стратегию". Им нужно всё завтра. Если завтра не произошло — значит как-то медленно развивается. И здесь мы ставим образовательно-просветительскую задачу, но не догматичную. Наша цель — показать, какие есть инструменты, рассказать о том, как ими можно пользоваться. Это дальше уже право человека — пользоваться ими или нет».

По словам Кирилла Царёва, у институциональных игроков может появиться интерес к теме инвестиций в видеоиграх, но для этого нужны определенные условия — в частности, понятное регулирование.

«Мы должны гарантировать безопасность тех продуктов, которые используем. Это наша ответственность. Поэтому здесь мы консервативны. И готовы это класть на полку, когда понимаем, как это будет урегулировано. Но вместе с тем мы точно так же готовы всегда смотреть на какие-то новые перспективные направления, которые могут возникать. И сейчас видим, что у молодёжи такие запросы есть», – отметил Кирилл Царёв.

Финансовый конгресс Банка России — ключевая площадка для открытого диалога Банка России и финансового рынка. Пленарные сессии и панельные дискуссии посвящены отечественной экономике и денежно-кредитной политике, финтеху, банковскому регулированию, финансовой стабильности и макроэкономике. Сбер — генеральный партнёр конгресса.