Италия вместе с Болгарией против введения санкций в отношении патриарха Кирилла — Politico

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия наряду с Болгарией выразила опасения относительно введения санкций в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщило со ссылкой на неназванных дипломатов издание Politico.

Один из источников Politico сообщил, что «позиция Рима идет от Ватикана и связана с опасением относительно введения санкций против лидера одной из христианских конфессий».

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявлял, что Болгария не поддержит антироссийские санкции, которые навредят ей, в частности санкции в отношении патриарха Кирилла и основателя компании «Лукойл» Вагита Алекперова.