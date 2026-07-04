Италия вместе с Болгарией против введения санкций в отношении патриарха Кирилла — Politico
16:32 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Италия наряду с Болгарией выразила опасения относительно введения санкций в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщило со ссылкой на неназванных дипломатов издание Politico.
Один из источников Politico сообщил, что «позиция Рима идет от Ватикана и связана с опасением относительно введения санкций против лидера одной из христианских конфессий».
Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявлял, что Болгария не поддержит антироссийские санкции, которые навредят ей, в частности санкции в отношении патриарха Кирилла и основателя компании «Лукойл» Вагита Алекперова.
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