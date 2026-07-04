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Гражданина Таджикистана осудили на 15 лет за подготовку теракта на вокзале в Ессентуках

16:00 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Таджикистана к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта на автовокзале в Ессентуках. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении гражданина Республики Таджикистан Мирмуродзода Хурсандмурода Мирмурода, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), п. „а“ ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ», — говорится в сообщении. В нем указано, что суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и штрафом в размере 500 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

«Установлено, что 12 мая 2024 года подсудимый, находясь в Ставропольском крае, записал присягу на верность лидеру международной террористической организации „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС) и направил участнику данной террористической организации», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что с 20 июня по 8 июля 2024 года Мирмуродзода по указанию руководителя ИГ должен был провести разведку объекта для теракта, незаконно изготовить и хранить взрывчатку, собрать из нее самодельное взрывное устройство и совершить теракт.

По данным пресс-службы, подсудимый купил компоненты для незаконного изготовления взрывчатого вещества и самодельного взрывного устройства, перенес их в арендованный гараж. 8 июля он провел разведку автовокзала в Ессентуках как предполагаемого места теракта, сделал видеозапись и отправил ее участнику террористической организации. Умысел не был доведен до конца, потому что компоненты для взрывчатки 18 июля 2024 года изъяли сотрудники правоохранительных органов.

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