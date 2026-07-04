16:45

Сбер присоединился к меморандуму о раскрытии информации о банковских вкладах. Главная цель соглашения — сделать данные на сайтах доступными, честными и понятными для любого человека.

Банки, присоединившиеся к меморандуму, подтверждают, что не будут использовать уловки, которые могут ввести человека в заблуждение. Это соответствует принципам прозрачности и честности. В информации о вкладах на сайтах не будет крупным шрифтом выделяться самая высокая ставка по вкладу. Важные условия (например, необходимость оформить страховку или купить другие услуги) не будут написаны мелким шрифтом внизу страницы.

Участники меморандума также обязуются не использовать различные манипуляции, например, графические приёмы, которые искажают восприятие, и не «прятать» важную информацию о вкладе на других страницах сайта. Все ключевые условия должны быть доступны сразу.

Клиентам всегда должна быть доступна понятная витрина продуктов. Банки могут создавать специальные страницы с перечнем всех своих вкладов, что удобно для быстрого сравнения. Однако такая витрина не должна обманывать человека относительно сути продукта — она должна лишь показывать список и давать ссылку на страницу с подробным описанием.

Меморандум основан на требованиях законодательства и рекомендациях Банка России и Федеральной антимонопольной службы. Это гарантирует, что все банки-участники будут играть по одним правилам и, соблюдая условия меморандума, не подвергнутся мерам воздействия со стороны регулятора.

«Наши клиенты всегда получают полную и понятную информацию перед открытием вклада, во время оформления любого продукта Сбера. Мы присоединились к меморандуму, чтобы ещё раз подтвердить — мы работаем открыто, без "звёздочек" и мелких шрифтов. Для наших клиентов Сбер создаёт безопасную и предсказуемую среду, где всё прозрачно и понятно, где легко найти и сравнить все предложения», – подчеркнула Анна Попова, вице-президент Сбербанка.

Чтобы присоединиться к меморандуму, банк направляет официальное заявление в свою профильную ассоциацию. После этого в течение месяца у кредитных организаций есть время на то, чтобы проверить свои сайты и продукты на соответствие требованиям соглашения. При необходимости — внести изменения, на это есть полгода.