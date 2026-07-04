Верховный комиссар ООН призвал положить конец пыткам российских военнопленных на Украине
17:06 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал немедленно положить конец пыткам российских военнопленных, заявив, что около половины военных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники его управления, сообщали о пытках или других видах жестокого обращения.
«Около половины военнопленных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники моего управления, рассказали о пытках или других видах жестокого обращения, преимущественно в пунктах временного содержания перед перевозкой в официальные места содержания под стражей, — сказал он в ходе 62-й сессий Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), которая проходит в Женеве с 15 июня по 7 июля. — Запрет на применение пыток носит абсолютный характер. Необходимо немедленно положить конец применению пыток в отношении военнопленных, а виновные должны быть привлечены к ответственности».
При этом Тюрк не стал уточнять, о каком количестве пострадавших идет речь.
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