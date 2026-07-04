ВМФ РФ должен гарантировать нанесение критического ущерба противнику — Патрушев

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морской флот России должен гарантировать защиту национальных интересов страны во всех районах Мирового океана и нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев на заседании Совета коллегии по стратегическому развитию ВМФ РФ.

Помощник президента отметил, что к числу основных приоритетных целей госполитики в области военно-морской деятельности отнесены поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане, укрепление ВМФ в качестве важнейшего инструмента внешней политики и обеспечение России международного статуса великой морской державы.

«Достижение указанных целей будет осуществляться за счет сбалансированного развития ВМФ до уровня, гарантирующего защиту российских национальных интересов во всех районах Мирового океана и нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику, — подчеркнул Патрушев. — Для этого предусматривается модернизация и наращивание боевого состава и возможностей морских стратегических ядерных и неядерных сил, группировок морских сил общего назначения, приоритетное развитие морских беспилотных комплексов».

По словам главы Морской коллегии, важнейшими задачами госполитики в области военно-морской деятельности являются совершенствование инфраструктуры базирования и тылового обеспечения Военно-морского флота и развитие систем комплексного освещения морской, воздушной и космической обстановки, разведки и целеуказания.