Россия поставит Абхазии спасательное оборудование и технику
16:12 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы МЧС РФ и МЧС Абхазии Александр Куренков и Лев Квицини провели заседание Российско-Абхазской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Сухуме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского ведомства.
«Второе заседание комиссии состоялось в городе Сухуме под председательством первых лиц МЧС Республики Абхазия Льва Квицинии и МЧС России Александра Куренкова. Повестка включала обсуждение вопросов поставки пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения для дооснащения МЧС Республики Абхазия, обучения и повышения квалификации его специалистов, а также укрепления приграничного сотрудничества», — сказали в пресс-службе.
На заседании обсудили вопрос поставки в Абхазию пожарной техники, запчастей, оборудования и снаряжения для спасателей. Соответствующее обращение ранее последовало от премьер-министра республики Владимира Делбы, правительство РФ дало соответствующее поручение.
«На первом этапе предполагается поставить в Республику Абхазия из запасов Росрезерва, Минобороны России и МЧС России спасательное оборудование, в том числе комплекты аварийно-спасательные гидравлические, осветительные комплексы, бензопилы и водолазное оборудование, а также передвижные электростанции и беспилотные авиационные системы вертолетного типа. Последующие этапы будут включать закупку специальной техники и оставшейся части необходимого абхазской стороне оборудования», — цитируют в пресс-службе присутствовавшего на заседании замглавы МЧС РФ Романа Курынина.
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