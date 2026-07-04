Медведев на церемонии прощания с Али Хаменеи пообщался с президентом Ирана

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает корреспондент ТАСС.

Траурная церемония проходит в Мосалле имени имама Хомейни в Тегеране, крупнейшем в городе религиозно-общественном комплексе. После того, как российская делегация во главе с Медведевым почтила память погибшего Хаменеи, зампред Совбеза направился к иранским официальным лицам, также находившимся в траурном зале.

Медведев и Пезешкиан обменялись рукопожатиями и пообщались. Затем зампред СБ РФ обменялся рукопожатиями и коротко переговорил с главой судебной системы Ирана Голямом Хоссейном Мохсени-Эджеи, главой МИД Аббасом Арагчи и другими официальными лицами.