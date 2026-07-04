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Citigroup ожидает снижения цены нефти Brent до $60 за баррель к концу года — Bloomberg

14:00 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость нефти марки Brent к концу 2026 года может снизиться до $60 за баррель по мере нормализации ситуации в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Citigroup.

По оценке экспертов банка, судоходство через Ормузский пролив постепенно возвращается к обычному режиму, а физический рынок нефти заметно ослаб. Аналитики рекомендуют использовать возможный летний рост котировок для продажи и прогнозируют, что к концу года цена Brent составит $60-65 за баррель.

Как отмечает Bloomberg, мировые энергетические рынки быстро стабилизируются после возобновления поставок через Ормузский пролив, что увеличивает предложение нефти. Аналогичные прогнозы ранее представили Goldman Sachs и Morgan Stanley, предупредившие о риске формирования избытка предложения на мировом рынке.

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