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Огненный смерч зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения

18:50 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Огненный смерч зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области, где продолжаются пожары. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В телеграм-канале ведомства опубликовано видео, на котором ветер и огонь образовали смерч.

С конца прошлой недели в Чернобыльской зоне продолжаются экосистемные пожары, в этой связи в Киеве и области фиксируют загрязнение воздуха. 3 июля власти призвали жителей украинской столицы ограничить пребывание на улице.


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