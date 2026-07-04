Огненный смерч зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Огненный смерч зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области, где продолжаются пожары. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



В телеграм-канале ведомства опубликовано видео, на котором ветер и огонь образовали смерч.



С конца прошлой недели в Чернобыльской зоне продолжаются экосистемные пожары, в этой связи в Киеве и области фиксируют загрязнение воздуха. 3 июля власти призвали жителей украинской столицы ограничить пребывание на улице.





