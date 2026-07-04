Финский политик назвал русофобию психическим расстройством
21:45 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал русофобию психическим заболеванием Европы после выдвинутой ранее депутатами в Великобритании идеи запретить показ мультсериала «Маша и Медведь».
«Это слишком. Честно говоря, русофобия превращается в психическое расстройство в Европе. Я люблю „Машу и Медведя“, — написал Мема на своей странице в социальной сети Х.
Комментарий политика последовал в ответ на публикацию британского либерал-демократа Тома Гордона, в которой он сообщил о своем предложении запретить показ мультфильма.
Ранее группа британских депутатов потребовала запретить показ в Соединенном Королевстве российского мультсериала «Маша и Медведь», усмотрев в приключениях нарисованных персонажей мягкую форму пропаганды. Об этом сообщила газета The Guardian. Газета приводит заявление представительницы компании Animaccord, занимающейся лицензированием и дистрибуцией проекта, которая «категорически отвергла ложные <…> утверждения о том, что мультсериал „Маша и Медведь“ связан с пропагандой».
НОВОСТИ
- 09:43 04.07.2026
- Российские военные завершают операцию в Красном Лимане и подошли к Славянску на 8 км
- 09:00 04.07.2026
- Путин поздравил американский народ и Трампа с 250-летием независимости США
- 22:35 03.07.2026
- Собор Парижской Богоматери будет на реставрации до 2033 года
- 20:30 03.07.2026
- Желающие проститься с Али Хаменеи прибывают в Тегеран со всей страны
- 19:40 03.07.2026
- Сбер: Люди – главные дизайнеры в тандеме ИИ и человека
- 19:30 03.07.2026
- Сбер: Следующий уровень конкуренции — это конкуренция интерфейсов и клиентского опыта
- 18:50 03.07.2026
- Огненный смерч зафиксирован в Чернобыльской зоне отчуждения
- 17:40 03.07.2026
- FIDE отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от соревнований на год
- 17:15 03.07.2026
- Медведев на церемонии прощания с Али Хаменеи пообщался с президентом Ирана
- 17:06 03.07.2026
- Верховный комиссар ООН призвал положить конец пыткам российских военнопленных на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать