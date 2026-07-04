21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал русофобию психическим заболеванием Европы после выдвинутой ранее депутатами в Великобритании идеи запретить показ мультсериала «Маша и Медведь».

«Это слишком. Честно говоря, русофобия превращается в психическое расстройство в Европе. Я люблю „Машу и Медведя“, — написал Мема на своей странице в социальной сети Х.

Комментарий политика последовал в ответ на публикацию британского либерал-демократа Тома Гордона, в которой он сообщил о своем предложении запретить показ мультфильма.

Ранее группа британских депутатов потребовала запретить показ в Соединенном Королевстве российского мультсериала «Маша и Медведь», усмотрев в приключениях нарисованных персонажей мягкую форму пропаганды. Об этом сообщила газета The Guardian. Газета приводит заявление представительницы компании Animaccord, занимающейся лицензированием и дистрибуцией проекта, которая «категорически отвергла ложные <…> утверждения о том, что мультсериал „Маша и Медведь“ связан с пропагандой».



