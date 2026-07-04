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Собор Парижской Богоматери будет на реставрации до 2033 года

22:35 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реставрационные работы в главном парижском соборе Нотр-Дам продлятся до 2033 года. Об этом говорится в коммюнике государственной организации Rebâtir Notre-Dame de Paris («Восстановить Нотр-Дам»).

«Полная программа необходимых реставрационных работ была составлена в марте этого года в виде генерального плана, включающего около двенадцати самостоятельных проектов, запланированных на 2026–2033 годы», — говорится в документе.

Речь, в частности, идет о реставрации тех частей собора, которые пришли в неудовлетворительное состояние еще до пожара 2019 года из-за возраста и непогоды. Реновация затронет фасады нефа и трансепта, внешние части башен и витражи-розы, реставрация которых не проводилась с XIX века.


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