Собор Парижской Богоматери будет на реставрации до 2033 года
22:35 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Полная программа необходимых реставрационных работ была составлена в марте этого года в виде генерального плана, включающего около двенадцати самостоятельных проектов, запланированных на 2026–2033 годы», — говорится в документе.
Речь, в частности, идет о реставрации тех частей собора, которые пришли в неудовлетворительное состояние еще до пожара 2019 года из-за возраста и непогоды. Реновация затронет фасады нефа и трансепта, внешние части башен и витражи-розы, реставрация которых не проводилась с XIX века.
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