Сбер: Следующий уровень конкуренции — это конкуренция интерфейсов и клиентского опыта
19:30 03.07.2026
Открытый банкинг уже состоялся, у многих россиян счета есть сразу в нескольких банках. Тех, кто пользуется услугами только одного банка, становится всё меньше. И это происходит не только в банкинге, но и в других сферах. Поэтому рынок выходит на новый уровень конкуренции, где конкурируют интерфейсы и клиентский опыт. О настоящем и будущем открытого банкинга Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка, рассказал на сессии «Открытые решения: от финансовой инфраструктуры к инфраструктуре всей экономики», которая завершила Финансовый конгресс Банка России.
«Мы находимся в авангарде новых технологий и одними из первых в стране запустили открытый банкинг с банками-партнёрами. Для нас принципиальны работоспособность и надёжность, так что мы тиражируем только то, в чём действительно уверены. Большинство россиян либо уже имеют, либо будут иметь счета в разных банках, они пользуются несколькими страховыми компаниями, маркетплейсами и так далее. Поэтому следующий уровень конкуренции — это конкуренция интерфейсов и клиентского опыта», – сказал Кирилл Царёв.
Сейчас рынок идёт к более тесному взаимодействию, на этом строятся новые сервисы. В приложении СберБанк Онлайн теперь можно оформить налоговый вычет в несколько кликов благодаря интеграции и обмену данными с 3 тыс. юрлиц — поставщиков услуг. Миллионы клиентов Сбера уже получили таким образом вычеты, сообщил первый зампред банка.
Сбер развивает и семейный банкинг, где сочетаются личные и семейные средства, которые тоже могут находиться в разных банках. В регионах банк предлагает карты жителя со своими льготами и программами, что также требует интеграции.
«Клиент хочет собрать для себя лучший набор предложений из разных отраслей в удобном интерфейсе. Пока открытый банкинг находится в начале пути. Сейчас это история о том, чтобы посмотреть свои счета в разных банках, увидеть историю операций, депозиты и так далее. Но когда все основные банки интегрируются в мультибанкинг, будет сделан следующий шаг. Открытый банкинг — инфраструктурный элемент, он позволит финансовой индустрии сформировать принципиально новый пласт продуктового предложения уже в ближайшие несколько лет», – отметил Кирилл Царёв.
Для открытого банкинга невозможно заранее прописать лучший клиентский путь, ведь у всех банков разные приложения с разными паттернами поведения, отметил Кирилл Царёв. Но в любом случае в открытом банкинге должен быть максимально лёгкий онбординг, включая простое управление согласиями. Основные потери происходят там, где клиенту нужно ввести дополнительную информацию или паспортные данные, перейти в ещё одно приложение и так далее.
«Идеал открытого банкинга — ноль дополнительных полей и экранов. Рынок к этому придёт, но не за одну итерацию, потому что всем придётся выйти из своих классических клиентских путей. Здесь надо учитывать большой объём регуляторики: мы должны обо всём предупреждать клиента и защищать персональные данные. Победят те банки, которые ближе всего подойдут к идеалу. А дальше у лучших начнут копировать все остальные, поскольку это станет стандартом рынка», – подчеркнул Кирилл Царёв.
Финансовый конгресс Банка России — ключевая площадка для открытого диалога Банка России и финансового рынка. Пленарные сессии и панельные дискуссии посвящены отечественной экономике и денежно-кредитной политике, финтеху, банковскому регулированию, финансовой стабильности и макроэкономике. Сбер — генеральный партнёр конгресса.
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