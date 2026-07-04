Путин поздравил американский народ и Трампа с 250-летием независимости США
09:00 04.07.2026 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки, сообщает в субботу сайт Кремля.
"Подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию вашего государства, но и стало важной вехой мировой истории. Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества", - говорится в поздравлении президента РФ.
"За прошедшие два с половиной века в летопись отношений между нашими странами вписано немало славных страниц. Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства. И сегодня Россия и Соединённые Штаты - как две крупнейшие ядерные державы - несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе", - отметил Путин.
Глава российского государства выразил уверенность, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества.
"Желаю тебе, Дональд, и твоим близким здоровья, благополучия и успехов, а всем американским гражданам - счастья и процветания", - добавил президент РФ.
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