Токаев подтвердил готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства Казахстана и США
10:40 04.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства с США, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
В поздравительной телеграмме президенту США Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов "Токаев отметил личный вклад Трампа в динамичное развитие казахстанско-американских отношений, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства", отмечается в сообщении.
Токаев подчеркнул особое историческое значение этой даты, назвав ее символом приверженности американского народа принципам свободы, равенства и справедливости.
Президент Казахстана пожелал Трампу успехов в государственной деятельности, а народу США - благополучия и процветания.
НОВОСТИ
- 20:00 04.07.2026
- В Минобороны РФ предложили передать Укриане тела погибших в Константиновке военнослужащих ВСУ
- 19:05 04.07.2026
- Если Зеленский готов приехать в Россию, то его примут в Москве, а не в Константиновке - Песков
- 18:10 04.07.2026
- Порог доходов для малого бизнеса, связанный с НДС, заморожен на уровне 20 млн руб на 2027–2029 гг - Указ
- 17:30 04.07.2026
- КС Армении оставил в силе результаты выборов в парламент страны
- 16:40 04.07.2026
- Путин подписал поправки в Налоговый кодекс для стимулирования внутреннего топливного рынка РФ
- 16:00 04.07.2026
- Французские военные роботы проекта Pendragon будут весить тонны и работать на бензине
- 15:30 04.07.2026
- В Краснодарском крае топлива достаточно, ожидаются дополнительные поставки - Кондратьев
- 14:16 04.07.2026
- ФРГ импортирует больше передовых промышленных товаров из Китая, чем экспортирует туда - СМИ
- 11:50 04.07.2026
- Российская система ПВО нейтрализовала одну из самых массовых атак дронов ВСУ на Москву - ТАСС
- 11:20 04.07.2026
- Бывший первый вице-премьер Украины Арбузов войдет в список «Справедливой России» на выборах в Госдуму
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать