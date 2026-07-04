Токаев подтвердил готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства Казахстана и США

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства с США, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В поздравительной телеграмме президенту США Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов "Токаев отметил личный вклад Трампа в динамичное развитие казахстанско-американских отношений, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства", отмечается в сообщении.

Токаев подчеркнул особое историческое значение этой даты, назвав ее символом приверженности американского народа принципам свободы, равенства и справедливости.

Президент Казахстана пожелал Трампу успехов в государственной деятельности, а народу США - благополучия и процветания.