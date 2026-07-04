Российская система ПВО нейтрализовала одну из самых массовых атак дронов ВСУ на Москву - ТАСС

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка атаки на Москву, предпринятая беспилотниками ВСУ за сутки, стала одной из самых крупных за последние два года. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, сделанные на основе данных, обнародованных мэром столицы Сергеем Собяниным.

«В течение последних суток в сторону Московского региона летело более 200 беспилотников, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — проинформировал мэр в своем официальном канале в «Максе». При этом он отметил, что 62 вражеских БПЛА были уничтожены на подлете к столице.