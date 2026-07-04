Бывший первый вице-премьер Украины Арбузов войдет в список «Справедливой России» на выборах в Госдуму

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший первый вице-премьер Украины, исполнявший обязанности премьер-министра страны в 2014 году, Сергей Арбузов войдет в список партии «Справедливая Россия» на выборах в Госдуму от Новороссии, Крыма и Севастополя. Об этом ТАСС сообщил источник в партии.

«По группе новых территорий, также Крыма и Севастополя будет выдвигаться известный украинский политик, в прошлом глава Нацбанка, впоследствии первый заместитель председателя правительства Украины Сергей Арбузов», — сказал собеседник агентства.