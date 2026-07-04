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Медведев считает, что можно обсуждать идею общей площадки для стран, подвергшихся санкциям

10:22 04.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны, подвергшиеся незаконным санкционным ограничениям, могут сформировать свое сообщество для выработки противодействия им и введения контрсанкций. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.

Он напомнил, что с соответствующей инициативой несколько лет назад на Петербургском юридическом форуме выступил министр юстиции Ирана Амин Хоссейн Рахими.

«Я думаю, что мы можем обсуждать идею о том, чтобы создать некий договор или во всяком случае некую площадку, на которой государства, подвергшиеся санкции, могли бы вырабатывать позиции, как им противодействовать, а, может быть, даже и контрсанкции вводить. Это касается и России, и Ирана, сейчас Китай подвергся санкциям, есть другие страны, в отношении которых Соединенные Штаты, Евросоюз вводили санкции», — сказал Медведев. Он подчеркнул, что такого рода ограничения незаконны, «значит, им надо сопротивляться».

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