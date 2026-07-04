Путин подписал поправки в Налоговый кодекс для стимулирования внутреннего топливного рынка РФ

16:40 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин подписал закон с поправками в Налоговый кодекс, которые призваны простимулировать обеспечение внутреннего рынка РФ бензином. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Эти поправки содержат две ключевые новации. Вводится механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами. Такое смешение в целях производства высокооктанового (92 и более) автомобильного бензина приравнивается к производству. Налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья дается вычет акциза, исчисленного при реализации прямогонного бензина, в части, использованной для производства автобензина смешением. Срок уплаты акциза по таким операциям - не позднее 28 числа третьего месяца после истекшего налогового периода.

Кроме того, поправки предусматривают донастройку демпфирующего механизма для уполномоченных организаций по продаже на внутреннем рынке автомобильного бензина, произведенного иностранной организацией.

Для бензина, произведенного в государстве ЕАЭС и ввезенного уполномоченной организацией, коэффициент КАБ_КОМП (демпфер) устанавливается на уровне 0,9 начиная с 1 июня 2026 года. Для бензина, произведенного за пределами ЕАЭС, вводится отдельный порядок определения величины КДЕМП (демпфер) исходя из цены импортного паритета, которая рассчитывается на основе индикативной цены на автомобильный бензин на индийском рынке и затрат на его доставку из морских портов Индии, этот показатель определяет ФАС.

Указанные положения вступают в силу со дня официального опубликования закона и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 г.