Путин подписал поправки в Налоговый кодекс для стимулирования внутреннего топливного рынка РФ
16:40 04.07.2026 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин подписал закон с поправками в Налоговый кодекс, которые призваны простимулировать обеспечение внутреннего рынка РФ бензином. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Эти поправки содержат две ключевые новации. Вводится механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами. Такое смешение в целях производства высокооктанового (92 и более) автомобильного бензина приравнивается к производству. Налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья дается вычет акциза, исчисленного при реализации прямогонного бензина, в части, использованной для производства автобензина смешением. Срок уплаты акциза по таким операциям - не позднее 28 числа третьего месяца после истекшего налогового периода.
Кроме того, поправки предусматривают донастройку демпфирующего механизма для уполномоченных организаций по продаже на внутреннем рынке автомобильного бензина, произведенного иностранной организацией.
Для бензина, произведенного в государстве ЕАЭС и ввезенного уполномоченной организацией, коэффициент КАБ_КОМП (демпфер) устанавливается на уровне 0,9 начиная с 1 июня 2026 года. Для бензина, произведенного за пределами ЕАЭС, вводится отдельный порядок определения величины КДЕМП (демпфер) исходя из цены импортного паритета, которая рассчитывается на основе индикативной цены на автомобильный бензин на индийском рынке и затрат на его доставку из морских портов Индии, этот показатель определяет ФАС.
Указанные положения вступают в силу со дня официального опубликования закона и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 г.
НОВОСТИ
- 20:00 04.07.2026
- В Минобороны РФ предложили передать Укриане тела погибших в Константиновке военнослужащих ВСУ
- 19:05 04.07.2026
- Если Зеленский готов приехать в Россию, то его примут в Москве, а не в Константиновке - Песков
- 18:10 04.07.2026
- Порог доходов для малого бизнеса, связанный с НДС, заморожен на уровне 20 млн руб на 2027–2029 гг - Указ
- 17:30 04.07.2026
- КС Армении оставил в силе результаты выборов в парламент страны
- 16:00 04.07.2026
- Французские военные роботы проекта Pendragon будут весить тонны и работать на бензине
- 15:30 04.07.2026
- В Краснодарском крае топлива достаточно, ожидаются дополнительные поставки - Кондратьев
- 14:16 04.07.2026
- ФРГ импортирует больше передовых промышленных товаров из Китая, чем экспортирует туда - СМИ
- 11:50 04.07.2026
- Российская система ПВО нейтрализовала одну из самых массовых атак дронов ВСУ на Москву - ТАСС
- 11:20 04.07.2026
- Бывший первый вице-премьер Украины Арбузов войдет в список «Справедливой России» на выборах в Госдуму
- 10:40 04.07.2026
- Токаев подтвердил готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства Казахстана и США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать