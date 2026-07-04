Французские военные роботы проекта Pendragon будут весить тонны и работать на бензине

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Франции изучают возможности по созданию подразделения, состоящего из роботов, действия которых могла бы координировать небольшая группа военных с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает журнал Le Point.

В рамках проекта Pendragon планируется «заменить роту солдат роботами, взаимосвязанными с дронами». На полигоне в департаменте Морбиан на западе Франции сейчас проводятся соответствующие испытания, в ходе которых с десяток наземных роботов при поддержке порядка шестидесяти БПЛА должны выполнять задачи, которые обычно поручаются пехотным подразделениям. «Вместо того, чтобы подвергать риску 120-130 солдат, мы будем задействовать наших роботов и дроны, которые будут дистанционно управляться и координироваться примерно пятнадцатью солдатами, находящимися в тылу», — заявил подполковник Кристоф, отвечающий за тактическую реализацию проекта.

Наземные роботы, которые создаются в рамках этого проекта, весят от двух до трех тонн и передвигаются за счет двигателя внутреннего сгорания.