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ФРГ импортирует больше передовых промышленных товаров из Китая, чем экспортирует туда - СМИ

14:16 04.07.2026 Источник: РБК

Тысячи нишевых средних компаний, составляющих основу германской промышленности, теряют свои позиции из-за конкуренции с Китаем, пишет The Wall Street Journal.

Китай сокращает разрыв в качестве товаров и предлагает цены вдвое ниже, что вынуждает немецкие компании закрывать рабочие места и переносить производство в Китай, пишет WSJ.

По данным издания, впервые за десятилетия Германия импортирует больше передовых промышленных товаров из Китая, чем экспортирует туда. Согласно отчету EY за май, на который ссылается WSJ, немецкая промышленность теряет более 10 тыс. рабочих мест в месяц. Промышленное производство в Германии сократилось примерно на 10% в период с февраля 2022 года по начало 2026 года.

Как пишет WSJ, Китай целенаправленно развивал свои специализированные фирмы среднего размера в рамках государственной программы «10 тысяч маленьких гигантов», чтобы заменить немецких «скрытых чемпионов». Китайский экспорт в Германию вырос на 17% в этом году по сравнению с прошлым.

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