КС Армении оставил в силе результаты выборов в парламент страны
17:30 04.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конституционный суд (КС) Армении оставил в силе результаты парламентских выборов, прошедших в стране 7 июня и обнародованных Центральной избирательной комиссией 14 июня. Об этом заявил в ходе оглашения вердикта председатель Конституционного суда Арман Диланян.
«Суд решил, первое — оставить в силе решение 259А Центральной избирательной комиссии от 14 июня касательно результатов парламентских выборов от 7 июня. Второе — решение окончательное и вступает в силу с момента публикации», — сказал он. Трансляцию вели местные телеканалы.
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