КС Армении оставил в силе результаты выборов в парламент страны

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд (КС) Армении оставил в силе результаты парламентских выборов, прошедших в стране 7 июня и обнародованных Центральной избирательной комиссией 14 июня. Об этом заявил в ходе оглашения вердикта председатель Конституционного суда Арман Диланян.

«Суд решил, первое — оставить в силе решение 259А Центральной избирательной комиссии от 14 июня касательно результатов парламентских выборов от 7 июня. Второе — решение окончательное и вступает в силу с момента публикации», — сказал он. Трансляцию вели местные телеканалы.