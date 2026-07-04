0
0
326
НОВОСТИ

Порог доходов для малого бизнеса, связанный с НДС, заморожен на уровне 20 млн руб на 2027–2029 гг - Указ

18:10 04.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении на уровне 20 млн руб. порога доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС.

Закон направлен на реализацию озвученного президентом РФ на Петербургском международном экономическом форуме предложения «отложить дальнейшее снижение порога выручки», при превышении которого применяющие УСН налогоплательщики начинают уплачивать НДС, и «зафиксировать его сегодня на текущем уровне».

Речь идет о внесении изменений в статью 145 НК РФ, сохраняя установленные на 2026 год пороговые значения доходов, при достижении которого налогоплательщик, применяющий УСН, становится плательщиком НДС в размере 20 млн рублей на очередной плановый бюджетный цикл, то есть еще на 2027–2029 годы, говорится в пояснительной записке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 04.07.2026
В Минобороны РФ предложили передать Укриане тела погибших в Константиновке военнослужащих ВСУ
0
215
19:05 04.07.2026
Если Зеленский готов приехать в Россию, то его примут в Москве, а не в Константиновке - Песков
0
323
17:30 04.07.2026
КС Армении оставил в силе результаты выборов в парламент страны
0
396
16:40 04.07.2026
Путин подписал поправки в Налоговый кодекс для стимулирования внутреннего топливного рынка РФ
0
484
16:00 04.07.2026
Французские военные роботы проекта Pendragon будут весить тонны и работать на бензине
0
536
15:30 04.07.2026
В Краснодарском крае топлива достаточно, ожидаются дополнительные поставки - Кондратьев
0
516
14:16 04.07.2026
ФРГ импортирует больше передовых промышленных товаров из Китая, чем экспортирует туда - СМИ
0
576
11:50 04.07.2026
Российская система ПВО нейтрализовала одну из самых массовых атак дронов ВСУ на Москву - ТАСС
0
874
11:20 04.07.2026
Бывший первый вице-премьер Украины Арбузов войдет в список «Справедливой России» на выборах в Госдуму
0
927
10:40 04.07.2026
Токаев подтвердил готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства Казахстана и США
0
821

Возврат к списку