Порог доходов для малого бизнеса, связанный с НДС, заморожен на уровне 20 млн руб на 2027–2029 гг - Указ

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении на уровне 20 млн руб. порога доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС.

Закон направлен на реализацию озвученного президентом РФ на Петербургском международном экономическом форуме предложения «отложить дальнейшее снижение порога выручки», при превышении которого применяющие УСН налогоплательщики начинают уплачивать НДС, и «зафиксировать его сегодня на текущем уровне».

Речь идет о внесении изменений в статью 145 НК РФ, сохраняя установленные на 2026 год пороговые значения доходов, при достижении которого налогоплательщик, применяющий УСН, становится плательщиком НДС в размере 20 млн рублей на очередной плановый бюджетный цикл, то есть еще на 2027–2029 годы, говорится в пояснительной записке.