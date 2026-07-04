Если Зеленский готов приехать в Россию, то его примут в Москве, а не в Константиновке - Песков
19:05 04.07.2026 Источник: Интерфакс
Если президент Украины Владимир Зеленский, предлагая президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Константиновке, выражает готовность приехать в Россию, то в Кремле это приветствуют, но напоминают, что украинского лидера все же ждут в Москве, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем, но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Всё-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка", - сказал Песков в субботу в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
По словам Пескова, Зеленский "может приехать в Москву, как только будет готов принять важное ответственное решение, какое именно, киевскому режиму хорошо известно".
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