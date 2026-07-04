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В Минобороны РФ предложили передать Укриане тела погибших в Константиновке военнослужащих ВСУ

20:00 04.07.2026 Источник: Интерфакс

Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке, и предлагает Украине с 12:00 мск до 18:00 мск 6 июля прекратить обстрел города, заявило в субботу вечером Минобороны РФ.

"В связи с освобождением российскими войсками города Константиновка и установления над ним полного нашего контроля, российская сторона готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в данном населенном пункте", - говорится в заявлении министерства.

"В этих целях предлагается с 12:00 мск до 18:00 мск 6 июля 2026 года украинской стороне прекратить обстрел города Константиновка", - заявили в Минобороны.

"О своем решении украинской стороне проинформировать российское командование по имеющимся каналам специальных служб до 12:00 мск 5 июля 2026 года", - сообщило военное ведомство.

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