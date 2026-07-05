Корабли Тихоокеанского флота РФ прибыли в Китай для проведения учений
09:15 05.07.2026 Источник: Интерфакс
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в порт и военно-морскую базу Циндао (КНР) для участия в совместном российско-китайском учении "Морское взаимодействие-2026", сообщает пресс-служба ТОФ.
"К причальной стенке встали гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", а также спасательное судно "Игорь Белоусов". Прибывшие корабли разделили причал с эсминцем "Аньшань" и "Кайфын", фрегатом "Уху", дизель-электрической подводной лодкой типа "Юань", универсальным транспортом снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательным судном "Янчэнху". Данные корабли примут участие в учении от ВМС Китая", - говорится в сообщении.
Традиционное российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2026" пройдет в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля.
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