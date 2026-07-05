Президенты России и США снова провели телефонный разговор. Беседа длилась почти полтора часа

09:00 Источник: Интерфакс

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Ое напомнил, что это был уже четвертый разговор Путина и Трампа с начала года.

"Стоит упомянуть о том, что российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта 14 июня в день 80-летия Дональда Трампа. На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры", - сказал Ушаков журналистам.

"Сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности", - сказал он журналистам. Ушаков подчеркнул, что Путин и Трамп "отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают".

"Особо подчеркнуто, что наши народы никогда не забудут союзничество в годы Второй Мировой войны. Сегодня, конечно, Америка широко празднует День независимости, все это проходит пышно и масштабно, как это умеет организовывать Дональд Трамп. И наш президент, конечно, обратил на это внимание", - сказал помощник президента РФ.

Он также обратил внимание на то, что по случаю Дня России президент Трамп прислал на имя Путина "теплое поздравительное послание".



"Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску решений по преодолению кризиса", - сказал Ушаков.

Как сообщил представитель Кремля, представители Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву.

Ушаков подчеркнул, что "с российской стороны была акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете принципиальных российских подходов".

"Наш президент обрисовал реальную картину обстановки на поле боя, где российские Вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим", - сказал Ушаков.

Помощник президента РФ коснулся той части разговора между двумя лидерами, где речь шла об успехах российской армии в зоне СВО. "Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ как Константиновка", - отметил Ушаков. Он подчеркнул при этом: "И как бы Киев не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет".

"Разговор, это уже четвертый в текущем году, был естественно не только протокольным, но и деловым и весьма конструктивным. Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня", - сказал Ушаков журналистам. "Кстати, этот разговор продолжался почти полтора часа, если точно 1 час 25 минут", - добавил Ушаков.