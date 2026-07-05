Норвегия не обещала купить и поставить Украине ракеты для ПВО – Минобороны страны
11:40 05.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель министра обороны Норвегии Андреас Флом заявил, что страна не обещала поставлять ракеты Киеву. Об этом в пятницу сообщила газета VG.
«Утверждение VG о том, что Норвегия взяла на себя обязательства по поставке и оплате ракет (Украине — прим. ТАСС), неверно», — приводит газета слова Флома.
По информации VG, Норвегия выразила готовность оплатить ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) в случае, если Киев будет способен их приобрести. Замминистра подчеркнул, что из-за глобального дефицита современного ПВО получение ракет стало сложной задачей.
НОВОСТИ
- 14:10 05.07.2026
- Песков: угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной
- 13:40 05.07.2026
- Россия резко нарастила импорт бензина из Белоруссии - СМИ
- 11:30 05.07.2026
- В крымских городах Саки и Евпатория нарушено энергоснабжение
- 09:15 05.07.2026
- Корабли Тихоокеанского флота РФ прибыли в Китай для проведения учений
- 09:00 05.07.2026
- Президенты России и США снова провели телефонный разговор. Беседа длилась почти полтора часа
- 20:00 04.07.2026
- В Минобороны РФ предложили передать Укриане тела погибших в Константиновке военнослужащих ВСУ
- 19:05 04.07.2026
- Если Зеленский готов приехать в Россию, то его примут в Москве, а не в Константиновке - Песков
- 18:10 04.07.2026
- Порог доходов для малого бизнеса, связанный с НДС, заморожен на уровне 20 млн руб на 2027–2029 гг - Указ
- 17:30 04.07.2026
- КС Армении оставил в силе результаты выборов в парламент страны
- 16:40 04.07.2026
- Путин подписал поправки в Налоговый кодекс для стимулирования внутреннего топливного рынка РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать