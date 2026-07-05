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Норвегия не обещала купить и поставить Украине ракеты для ПВО – Минобороны страны

11:40 05.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра обороны Норвегии Андреас Флом заявил, что страна не обещала поставлять ракеты Киеву. Об этом в пятницу сообщила газета VG.

«Утверждение VG о том, что Норвегия взяла на себя обязательства по поставке и оплате ракет (Украине — прим. ТАСС), неверно», — приводит газета слова Флома.

По информации VG, Норвегия выразила готовность оплатить ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) в случае, если Киев будет способен их приобрести. Замминистра подчеркнул, что из-за глобального дефицита современного ПВО получение ракет стало сложной задачей.

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