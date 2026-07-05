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Глава NASA: Мы сейчас участвуем в космической гонке. И китайцы двигаются с невероятной скоростью

19:15 05.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джаред Айзекман признал, что Китай может осуществить высадку человека на Луну раньше, чем на нее вернутся американские астронавты.

«Китай высадит своих тайконавтов на Луну. В этом нет сомнений», — отметил он в эфире телеканала CBS. «Вопрос в том, вернутся ли США [на Луну] раньше них и сможем ли мы это сделать иначе в этот раз. Построим ли мы базу, установим ли долгосрочное присутствие. Я думаю, что ответ — „да“.

«Мы сейчас участвуем в космической гонке. И китайцы двигаются с невероятной скоростью», — подчеркнул Айзекман.

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