Песков: угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной
14:10 05.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Угроза дезинтеграции висит над Украиной, так как в Польше всегда было очень много тех, кто был бы не прочь поживиться украинскими территориями. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«С точки зрения истории в Польше всегда было очень много не только горячих голов, но и тех, кто достаточно рассудительными кажутся, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией. Они убеждены абсолютно, что значительная часть Украины — это на самом деле польские земли. Поэтому угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной», — указал представитель Кремля, комментируя в том числе слова главы канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого о том, что западные регионы Украины являются «Малопольшей».
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