0
0
200
НОВОСТИ

Песков: угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной

14:10 05.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угроза дезинтеграции висит над Украиной, так как в Польше всегда было очень много тех, кто был бы не прочь поживиться украинскими территориями. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«С точки зрения истории в Польше всегда было очень много не только горячих голов, но и тех, кто достаточно рассудительными кажутся, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией. Они убеждены абсолютно, что значительная часть Украины — это на самом деле польские земли. Поэтому угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной», — указал представитель Кремля, комментируя в том числе слова главы канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого о том, что западные регионы Украины являются «Малопольшей».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:40 05.07.2026
Россия резко нарастила импорт бензина из Белоруссии - СМИ
0
203
11:40 05.07.2026
Норвегия не обещала купить и поставить Украине ракеты для ПВО – Минобороны страны
0
433
11:30 05.07.2026
В крымских городах Саки и Евпатория нарушено энергоснабжение
0
434
09:15 05.07.2026
Корабли Тихоокеанского флота РФ прибыли в Китай для проведения учений
0
519
09:00 05.07.2026
Президенты России и США снова провели телефонный разговор. Беседа длилась почти полтора часа
0
705
20:00 04.07.2026
В Минобороны РФ предложили передать Укриане тела погибших в Константиновке военнослужащих ВСУ
0
1301
19:05 04.07.2026
Если Зеленский готов приехать в Россию, то его примут в Москве, а не в Константиновке - Песков
0
1864
18:10 04.07.2026
Порог доходов для малого бизнеса, связанный с НДС, заморожен на уровне 20 млн руб на 2027–2029 гг - Указ
0
1365
17:30 04.07.2026
КС Армении оставил в силе результаты выборов в парламент страны
0
1202
16:40 04.07.2026
Путин подписал поправки в Налоговый кодекс для стимулирования внутреннего топливного рынка РФ
0
1492

Возврат к списку