Россия резко нарастила импорт бензина из Белоруссии - СМИ
13:40 05.07.2026 Источник: Интерфакс
Россия резко нарастила импорт бензина из Белоруссии, сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на данные Центра ценовых индексов.
"Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии в июне 2026 г. до исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились "Ведомости", - говорится в сообщении.
"По данным агентства, за период с 1 по 25 июня этого года импорт белорусского бензина в Россию достиг 141 000 т, что в 2,4 раза превышает объем поставок за весь май. В июне прошлого года объем экспорта бензина из Белоруссии был незначительным - он составил лишь 1000 т", - добавили там.
НОВОСТИ
- 14:10 05.07.2026
- Песков: угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной
- 11:40 05.07.2026
- Норвегия не обещала купить и поставить Украине ракеты для ПВО – Минобороны страны
- 11:30 05.07.2026
- В крымских городах Саки и Евпатория нарушено энергоснабжение
- 09:15 05.07.2026
- Корабли Тихоокеанского флота РФ прибыли в Китай для проведения учений
- 09:00 05.07.2026
- Президенты России и США снова провели телефонный разговор. Беседа длилась почти полтора часа
- 20:00 04.07.2026
- В Минобороны РФ предложили передать Укриане тела погибших в Константиновке военнослужащих ВСУ
- 19:05 04.07.2026
- Если Зеленский готов приехать в Россию, то его примут в Москве, а не в Константиновке - Песков
- 18:10 04.07.2026
- Порог доходов для малого бизнеса, связанный с НДС, заморожен на уровне 20 млн руб на 2027–2029 гг - Указ
- 17:30 04.07.2026
- КС Армении оставил в силе результаты выборов в парламент страны
- 16:40 04.07.2026
- Путин подписал поправки в Налоговый кодекс для стимулирования внутреннего топливного рынка РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать