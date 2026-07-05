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Россия резко нарастила импорт бензина из Белоруссии - СМИ

13:40 05.07.2026 Источник: Интерфакс

Россия резко нарастила импорт бензина из Белоруссии, сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на данные Центра ценовых индексов.

"Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии в июне 2026 г. до исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились "Ведомости", - говорится в сообщении.

"По данным агентства, за период с 1 по 25 июня этого года импорт белорусского бензина в Россию достиг 141 000 т, что в 2,4 раза превышает объем поставок за весь май. В июне прошлого года объем экспорта бензина из Белоруссии был незначительным - он составил лишь 1000 т", - добавили там.

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