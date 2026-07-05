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Украина отказалась от предложения России забрать тела погибших в Константинове солдат ВСУ – МО РФ

16:55 05.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона отказалась от предложенной РФ гуманитарной акции по выдаче тел погибших в Константинове солдат ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.

«4 июля 2026 года Минобороны России сделало заявление с предложением проведения гуманитарной акции по выдаче тел погибших военнослужащих украинской армии, находящихся в городе Константиновка, после окончательного взятия под контроль российскими войсками этого населенного пункта и прекращения там боевых действий. В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения», — сказали там.

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