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В Британии на свалке случайный прохожий нашел секретные документы Минобороны

16:20 05.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретные документы Минобороны Великобритании были найдены на свалке недалеко от крупнейшей военной части британской армии. Об этом сообщила еженедельная газета The Sun on Sunday.

Документы, которые были обнаружены случайным прохожим на муниципальной свалке в 4 км от гарнизона Кэттерик в английском графстве Северный Йоркшир, содержали сведения, касающиеся личных данных военнослужащих, хранения оружия, смены караула, нарушений правил безопасности и протоколов реагирования на экстренные ситуации. На этой базе в общей сложности размещены 13 тыс. военных.

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