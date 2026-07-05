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Столтенберг: Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно

19:00 05.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший генеральный секретарь НАТО (2014-2024) Йенс Столтенберг заявил, что нет никакой гарантии вечного существования альянса.

«Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно. Но я думаю, что главы государств и правительств сейчас должны меньше спекулировать о сценариях будущего, но лучше сконцентрироваться на срочно необходимых мерах», — сказал он в интервью журналу Der Spiegel.

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