За ночь сбиты 519 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 519 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — сказали в министерстве.