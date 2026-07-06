За ночь сбиты 519 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем
09:00 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 519 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — сказали в министерстве.
НОВОСТИ
- 09:20 06.07.2026
- США имеют на западе Тихого океана всего одну авианосную группу впервые с 2021 г. — СМИ
- 09:05 06.07.2026
- Мигрантов смогут выдворять за дискриминацию с их стороны — Володин
- 19:53 05.07.2026
- Российский центр науки и культуры в Молдавии объявил в субботу о прекращении работы
- 19:15 05.07.2026
- Глава NASA: Мы сейчас участвуем в космической гонке. И китайцы двигаются с невероятной скоростью
- 19:00 05.07.2026
- Столтенберг: Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно
- 16:55 05.07.2026
- Украина отказалась от предложения России забрать тела погибших в Константинове солдат ВСУ – МО РФ
- 16:20 05.07.2026
- В Британии на свалке случайный прохожий нашел секретные документы Минобороны
- 14:10 05.07.2026
- Песков: угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной
- 13:40 05.07.2026
- Россия резко нарастила импорт бензина из Белоруссии - СМИ
- 11:40 05.07.2026
- Норвегия не обещала купить и поставить Украине ракеты для ПВО – Минобороны страны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать