В США фейерверк попал в заходивший на посадку пассажирский лайнер
10:05 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Залп фейерверков в честь Дня независимости США попал в заходивший в аэропорту Чикаго на посадку пассажирский самолет. Об этом сообщил телеканал АВС News.
Инцидент произошел в ночь на 5 июля. Лайнер Airbus A319 авиакомпании Delta Air Lines следовал из Атланты в Чикаго. При посадке пилот сообщил диспетчеру о том, что на высоте 60-75 метров в самолет что-то попало и раздался сильный удар.
Самолет в итоге благополучно приземлился. На борту находились 52 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.
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