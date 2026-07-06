Убийство посла Карлова было спланированной шпионской операцией — Sabah

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Убийство в 2016 году посла России в Турции Андрея Карлова являлось не только актом терроризма, но и хорошо подготовленной шпионской операцией. К такому выводу пришел 34-й суд по уголовным делам Анкары, рассматривавший это дело и квалифицировавший преступление как «политический или военный шпионаж», сообщает газета Sabah.

Как отмечается в материалах суда, главной целью запрещенной организации FETO после предпринятой 15 июля 2016 года попытки переворота в Турции было посеять страх и объявить ее «небезопасной страной, которая не может защитить даже иностранных послов». Утверждается также, что Турция стала «мишенью глобальных сил» за сближение с Россией. «После провала попытки госпереворота 15 июля ячейки FETO привели в действие дьявольский план по втягиванию Турции в войну», — приводит материалы дела газета.

Из них также следует, что разведывательную часть покушения готовили люди FETO, проникшие в подразделение Национальной разведывательной организации Турции, которое занимается российским направлением. Была собрана конфиденциальная информация о после, в частности о том, пользовался ли он услугами телохранителей, времени его выезда из посольства, номерах автомобилей. Лица, готовившие покушение, установили, что российский посол не обращался к властям Турции с просьбой о выделении охраны из-за доверия к ним. Мевлюта Алтынташа, стрелявшего в дипломата и ликвидированного на месте преступления, готовили к убийству в течение четырех месяцев. Судом, кроме того, установлено, что организация FETO всячески стремилась скрыть свою причастность к преступлению и возложить ответственность за него на джихадистские группировки. Один из фигурантов дела Джемаль Караата, сбежавший в США, затем укрылся в Канаде из-за опасений быть ликвидированным российскими агентами, говорится в материалах суда.

Посол РФ Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Посмертно ему было присвоено звание Героя России. Судебный приговор по делу об убийстве Карлова был оглашен в марте 2021 года: пять человек получили пожизненные сроки, восемь — от 5 до 15 лет тюрьмы, шестеро были оправданы. Дела беглых подсудимых суд выделил в отдельное производство.