США считают, что Иран дважды в понедельник атаковал коммерческие суда в Ормузе — Axios

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают, что Иран в понедельник выпустил по меньшей мере две ракеты по коммерческим судам в Ормузском проливе. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

По его данным, «атаки были осуществлены по истечении недельного соглашения между США и Ираном о приостановке ударов в Ормузском проливе». Согласно оценке Axios, это ставит под угрозу меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Как пишет портал, «США, вероятно, ответят, нанеся удары по целям в Иране».