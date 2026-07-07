0
0
132
НОВОСТИ

США считают, что Иран дважды в понедельник атаковал коммерческие суда в Ормузе — Axios

10:05 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают, что Иран в понедельник выпустил по меньшей мере две ракеты по коммерческим судам в Ормузском проливе. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

По его данным, «атаки были осуществлены по истечении недельного соглашения между США и Ираном о приостановке ударов в Ормузском проливе». Согласно оценке Axios, это ставит под угрозу меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Как пишет портал, «США, вероятно, ответят, нанеся удары по целям в Иране».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:32 07.07.2026
Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из РФ
0
73
10:20 07.07.2026
Средняя зарплата в РФ за 10 лет выросла почти в три раза — Росстат
0
104
10:00 07.07.2026
Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты — Мурашко
0
134
09:32 07.07.2026
Минпросвещения РФ отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября 2026 года
0
202
09:20 07.07.2026
Буданов* назвал «огромной проблемой» удары ВС РФ по АЗС в прифронтовых регионах
0
220
09:05 07.07.2026
В США не уверены в том, что предстоящий саммит НАТО пройдет без конфликтов — CNN
0
266
09:00 07.07.2026
Над регионами России за ночь сбиты 452 украинских беспилотника
0
264
22:40 06.07.2026
Рубио допустил, что скандал вокруг давления США на ФИФА затронут на саммите НАТО
0
996
22:00 06.07.2026
НАТО уже получает большую выгоду от турецкого ВПК — Рютте
0
960
21:20 06.07.2026
Зеленский пожаловался на вторичную детонацию в Вишневом под Киевом
0
1117

Возврат к списку