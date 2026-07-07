Минпросвещения РФ отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября 2026 года
09:32 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
С 1 сентября 2026 года в первом классе обучение будет проводиться без домашних заданий. Об этом говорится в письме Минпросвещения РФ, с которым ознакомился ТАСС.
«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — говорится в документе.
На сегодняшний день, в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций», которые разработаны Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения России, домашнее задание в первом классе допускалось, но вводиться должно было постепенно, а на выполнение не должно было уходить более одного часа.
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