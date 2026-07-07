Над регионами России за ночь сбиты 452 украинских беспилотника
09:00 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и сбили 452 украинских беспилотника над 17 регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение ночи в период с 20:00 мск 6 июля т. г. до 08:00 мск 7 июля т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — информировали в ведомстве.
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