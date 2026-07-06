Рубио допустил, что скандал вокруг давления США на ФИФА затронут на саммите НАТО

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что скандал, вызванный фактическим давлением Вашингтона на Международную федерацию футбола (ФИФА), будет обсуждаться в том числе на саммите НАТО в Анкаре.

«Послушайте, возможно, они попытаются устроить международный инцидент. Не знаю. Возможно, затронут это завтра (7 июля — прим. ТАСС) на [саммите] НАТО, когда мы будем там находиться с бельгийцами и всеми остальными», — заявил госсекретарь журналистам, принимая в Вашингтоне главу МИД Чили Франсиско Переса Маккенну и комментируя ситуацию вокруг контактов Вашингтона с ФИФА. Рубио не пояснил, кого именно он имеет в виду в качестве возможных инициаторов такой дискуссии на саммите Североатлантического альянса 7–8 июля.

Шеф американской дипломатии выразил мнение, что решение судей ФИФА о дисквалификации Фоларина Балогуна — нападающего сборной США на проходящем в эти дни чемпионате мира — было неверным. «Это было плохое решение. Им не следует даже пересматривать видеозаписи таких вещей в замедленном режиме», — утверждал Рубио. Он признал, что, конечно, не является «экспертом по футболу». Вокруг приостановки дисквалификации Балогуна развели драму, считает госсекретарь.

Ранее портал The Athletic сообщил, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна, позволив ему принять участие в предстоящей игре 1/8 финала чемпионата мира с бельгийцами. Впоследствии стало известно, что решение было принято после того, как президенту ФИФА Джанни Инфантино позвонили из Белого дома. Президент США Дональд Трамп признал в понедельник, что звонил Инфантино. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвали решение ФИФА по Балогуну переходом красной черты. Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американец ударил соперника шипами сзади по ноге. Матч между сборными США и Бельгии пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени. Королевская бельгийская футбольная ассоциация предупредила, что будет оспаривать право Балогуна участвовать в матче 1/8 финала ЧМ, если он будет включен в заявку сборной США.