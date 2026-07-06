В базу экстремистского сайта «Миротворец»* внесли главу канцелярии президента Польши

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создатели украинского экстремистского сайта «Миротворец» (*признан террористическим и запрещен в России) внесли в базу данных руководителя канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Основатели сайта обвиняют его в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни», в частности ненависти поляков к украинцам.